İstanbul'dan Irak'a Uçuşlar Şırnak'a Yöneldi

İstanbul'dan Irak'a Uçuşlar Şırnak'a Yöneldi
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İsrail ile İran arasındaki gerilim, İstanbul'dan Irak'a gitmekte olan uçakların rotasını değiştirdi ve birçok uçak Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na indi. Yolcular, buradan otobüslerle Irak'a geçiş yaptı.

İsrail ile İran arasında savaş uçakların rotasını da değiştirdi. İstanbul'dan Irak'a gitmek için havalanan birçok uçak Suriye ve Irak ile sıfır noktada bulunan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına indi.

İstanbul'dan Irak'ın Erbil kentine gitmek üzere havalanan Türk Hava Yollarına ait uçaklar peş peşe Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına inmeye başladı. Irak'a gidecek olan yolcular daha sonra otobüslerle karayolu ile Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a geçiş yaptı.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanındaki uçak hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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