İstanbul'da çete operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, tehdit ve silahlı saldırı eylemlerine karışan 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlenerek eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

  • İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüpheliler Bağcılar, Bakırköy ve Kartal ilçelerinde esnafa tehdit ve işyerlerine silahlı saldırı düzenlemekle suçlanıyor.
  • Gözaltına alınanlar arasında başka bir soruşturma nedeniyle firari olarak aranan bir kişi bulunuyor.

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, tehdit ve iş yerlerine silahlı saldırı da dahil farklı eyleme karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yeni nesil suç ağlarının faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul'un Bağcılar, Bakırköy ve Kartal ilçelerinde farklı tarihlerde esnafa tehdit ve işyerlerine silahlı saldırı düzenlemekle suçlanan şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Çete üyelerinin kimlikleri ve adresleri tek tek belirlendi.

SİLAHLI SALDIRILARIN GÜVENLİK GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ardından söz konusu zanlıların yakalanması için bu sabah erken saatte operasyon yapıldı. İstanbul'da tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda, başka bir soruşturma nedeniyle firari olarak aranan bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan şahıslar hakkında yürütülen işlemler sürerken, çete üyelerinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

