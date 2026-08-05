İstanbul'da sokak çetesi operasyonu: Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

İstanbul'da sokak çetesi üyesi oldukları iddia edilen ve haraç motivasyonuyla Esenler, Beşiktaş, Sarıyer ve Kağıthane'de birden fazla eyleme karışmakla suçlanan kişilere yönelik Çatalca ve Bağcılar'da düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerince "Yeni Nesil Suç Örgütleriyle Mücadele" kapsamında yürütülen ortak çalışmada 4 olay aydınlatılmıştı. Elebaşılığını yurtdışında bulunan ve hakkında uluslararası düzeyde yakalama kararı bulunan A.A.'nın yaptığı, suç örgütü adına gerçekleştirilen 4 ayrı olayın aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlatılmıştı.

Yürütülen teknik ve saha çalışmaları neticesinde Çatalca ilçesinde faaliyet gösteren bir otele düzenlenen operasyonda 5 şüpheli, eş zamanlı olarak Bağcılar ilçesinde takip edilen ve durdurulan bir araçta 2 şüpheli daha yakalanmıştı. Toplam 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 1 balistik yelek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti. Operasyonun devamında çeşitli adreslere yapılan baskınlarda, 5 şüpheli daha yakalandı. Operasyonda şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

Sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen ve haraç motivasyonuyla 4 ayrı olaya karışmakla suçlanan 12 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı