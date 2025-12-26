İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı, şüphelilere ait 48 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan bir raporda, yasa dışı bahis ödemelerine aracılık ettiği belirlenen bir firmanın elde edilen gelirleri sahte hesaplarda dolaştırarak maskeleme işlemi yaptığı, yasa dışı bahisle ilgili tutarların izini kaybettirdiği anlaşıldı.

Yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, söz konusu firmanın yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı ve bu yöntemlerle elde edilen gelirleri akladığı kaydedilirken, para trafiğinin ise 4 milyar 500 milyon liraya ulaştığı MASAK raporuna yansıdığı tespit edildi.

Yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlenen şüphelilerin yakalanması için bu sabah operasyon başlatıldı.

Haklarında yakalama kararı verilen 31 şüphelinin 28'i, İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Kastamonu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Firari 3 kişinin yurt dışında olduğu öğrenilen soruşturmada, şüphelilere ait 48 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konulduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan 28 şahıs sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Yakalanan şüpheliler hakkındaki ifade işlemleri sürüyor. - İSTANBUL