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İstanbul'da Yakalanan Suç Örgütü Yöneticilerinin Lüks Hayatı Ortaya Çıktı

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İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan Çapkanlar Suç Örgütü'nün yöneticilerinin lüks hayatı ortaya çıktı. Örgüt liderlerinden Sedat Çapkan'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere lüks araçlar ve tekneler yansıdı.

İstanbul'da geçtiğimiz gün düzenlenen operasyon ile yakalanan Çapkanlar Suç Örgütü'nün yöneticilerinin yaşadığı lüks hayat ortaya çıktı. Örgüt yöneticilerinden Sedat Çapkan'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere lüks araçlar ve tekneler yansıdı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yöneticiliğini Rıdvan, Fırat ve Sedat Çapkan'ın yaptığı Çapkanlar Suç Örgütü'nün kiralık daireler tutarak burada internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları ve elde edilen paraları banka hesapları ve kripto para borsaları vasıtasıyla aklamaya yönelik faaliyetler yürüttükleri tespit edilmişti. Bu çerçevede Çevrimiçi Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ve Teknik ve Operasyonel Destek Büro Amirliği ile koordineli olarak Çapkanlar Suç Örgütü üyesi 20 şüpheliye ait GSM numaraları hakkında tedbir kararı uygulanmaya başlanmıştı. Genişletilen soruşturma çerçevesinde 20 ofis adresi belirlenerek operasyon düzenlenmişti. 42 şüphelinin yakalandığı operasyonda evlerde yapılan aramalarda ise 113 bin 200 TL, bin 141 dolar, 6 adet ruhsatsız tabanca, 358 adet fişek, 70 adet telefon, 90 adet sim kart, 12 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet bilgisayar kasası ve 6 adet monitör ele geçirilmişti.

Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma devam ederken, örgüt yöneticilerinin yaşadığı lüks yaşam ortaya çıktı. Örgüt liderlerinden Sedat Çapkan'ın daha önce pazarcılık yaparken daha sonra sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere lüks araçlar ve tekneler yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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