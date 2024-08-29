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Yabancı uyruklu çocuğa tokat atan şahıs yakalandı

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Yenikapı-Hacıosman metro istasyonunda yabancı uyruklu çocuğa şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yer alan Yenikapı- Hacıosman metro istasyonunda, yabancı uyruklu bir çocuğu darp eden kişinin yakalanarak gözaltına alındığını bilirdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunlara yer verdi: "Sosyal medyada yer alan ve metroda "yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan" şahısla ilgili görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonrasında olayın Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda meydana geldiği, çocuğa şiddet uygulayanın ise 41 yaşındaki D.A. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir.

"ÇOCUKLARA ŞİDDET ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Şüpheli şahıs bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez."

Yabancı uyruklu çocuğa tokat atan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Hacıosman İstanbul 3-sayfa İnsan Hakları 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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