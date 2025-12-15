Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerin test sonuçları belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişinin Adli Tıp Kurumu raporunun sonucu belli oldu. Rapora göre, 7 şüphelinin alınan saç örnekleri testi 'pozitif' çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltına alınan 10 kişinin Adli Tıp Kurumu'ndaki 'uyuşturucu' testinin sonuçları belli oldu. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan 10 şüpheliden 7'sinin uyuşturucu testinin 'pozitif' çıktığı öğrenildi. Test sonuçları 'pozitif' çıkan şüphelilerin saçından alınan örneklerde 'kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunduğu tespit edildi. Diğer üç şüphelinin ise saç ve kan örneklerinden alınan testin negatif çıktığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında 10 şüpheliden Adli Tıp Kurumu'nca saç ve kan örnekleri alınmıştı. - İSTANBUL