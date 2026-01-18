İstanbul'da düzenlenen operasyonda 2 milyon 760 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Sancaktepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonumuzda 2 milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314 kilogram katkı maddesi ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 2 şüpheliyi yakaladık" dedi.

Bakan Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, 2 şüphelinin yakalandığını belirterek, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonda; 2 milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314,7 kilogram katkı maddesi, 1 milyon adet doluma hazır boş kapsül ve 1 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine ele geçirildi. Zehir Tacirinden, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL