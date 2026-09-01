Haberler

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yaklaşık 333 gram skunk, uyuşturucu madde, paketlemede kullanılan pres makinesi, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Beyoğlu merkezli olmak üzere İstanbul genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen 12 şüpheli ile şüphelilerin "zula" olarak kullandıkları belirlenen 9 adrese yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 23 parça halinde toplam yaklaşık 333 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 1 pres makinesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 70 adet 9x19 çapında fişek ile 1 pompalı tüfek bulundu.

Soruşturma kapsamında işlemlerin çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme 'Güle güle' dendi

Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan'da gündem Türkiye! İsrail ile anlaşmayı böyle savundular

Türkiye endişesi sonrası soluğu İsrail'in yanında aldılar
Ebru Şallı Boğaz manzarasına karşı Tai Chi yaptı! Gören hayran kaldı

Ebru Şallı Boğaz manzarasına karşı Tai Chi yaptı! Gören hayran kaldı
Karadağ'da Rus saldırgan 3 kişiyi öldürdü, sonra intihar etti

3 kişiyi öldürüp kaçtı! Polis kuşatınca intihar etti
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı

Eczacıya bak sen! Yaptığı iğrenç hareketi eşi kameradan yakaladı
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede! Kaçacağı yeri açıkladı

TIR dorsesinden adliyeye! Bakın nereye kaçacakmış
Çiftçileri ilgilendiren gelişme! e-Devlet'te bugün başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan soluğu e-Devlet'te alıyor