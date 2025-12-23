Haberler

İstanbul'da yüzde 90'a ulaşan trafik havadan görüntülendi

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Ana arterlerde ve çevre yollarında araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor. Havadan çekilen görüntüler, trafiğin boyutunu gözler önüne serdi.

İstanbul genelinde yüzde 90 seviyelerine ulaşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Özellikle ana arterler, çevre yolları ve bağlantı noktalarında araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Birçok noktada trafik neredeyse durma noktasına gelirken, sürücüler uzun süre direksiyon başında beklemek zorunda kaldı. Havadan çekilen görüntüler, trafiğin boyutunu gözler önüne serdi. Cevizlibağ E-5 üzerinde araçların kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşturduğu, trafiğin ağır ağır ilerlediği görüldü. Bazı sürücüler alternatif güzergahlara yönelirken, bu durum ara sokaklarda da yoğunluğun artmasına neden oldu. Havadan çekilen görüntülerde İstanbul trafiğinde oluşan kilometrelerce araç kuyruğu net bir şekilde gözler önüne serildi. - İSTANBUL

