İstanbul'da Trafik Kazası: Yolda Yürüyen Kadın Hayatını Kaybetti

İstanbul E-5 karayolu Çobançeşme mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında E-5 karayolu Çobançeşme yan yol üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kadın yolda yürüdüğü sırada 34 GTC 326 plakalı aracın çarpması sonucu savruldu. Ekiplerce kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yan yol tek şeride düşürülürken, trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza yapan araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL