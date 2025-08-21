İstanbul'da Tırın Konteyneri Dönüş Yaparken Devrildi

İstanbul'da Tırın Konteyneri Dönüş Yaparken Devrildi
Arnavutköy'de kömür yüklü bir tır, dönüş yaptığı esnada konteynerinin devrilmesi sonucu kaza yaptı. Şans eseri o esnada yoldan bir aracın geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de kömür yüklü tırın konteyneri dönüş yaptığı esnada caddeye devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kaza anında cadde üzerinden bir aracın geçmiyor oluşu faciayı önledi. Öte yandan, devrilen kömür yüklü konteyner havadan görüntülendi.

Kaza, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Hadımköy istikameti Haraççı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZM 5520 plakalı tır, kavşakta dönüş yaptığı sırada arkasında bulunan kömür yüklü konteyner koparak yola devrildi. O esnada tırın yanından bir aracın geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazadan saniyeler önce bir aracın konteynerin devrildiği şeritten geçtiği ardından tırın dönüş yaparken konteynerinin yola düştüğü görüldü. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, devrilen konteyner havadan görüntülendi. - İSTANBUL

