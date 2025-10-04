Haberler

İstanbul'da Tır Navigasyon Yüzünden Devrildi, Sürücü Yaralandı

İstanbul'da Tır Navigasyon Yüzünden Devrildi, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta navigasyon yönlendirmesiyle yokuş aşağı inen tır kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü burak D. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta iddiaya göre, sürücüsünün navigasyon yönlendirmesiyle yokuş aşağı inen tır kontrolden çıkarak boş araziye devrildi. Tır sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Karahasan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak D., yönetimindeki 34 GK 3107 plakalı market malzemesi yüklü tır, yokuştan aşağı doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. İddiaya göre navigasyon yönlendirmesiyle yokuş aşağı inen Burak D., hakimiyetindeki araç, kontrolden çıkarak önce telekomünikasyon bağlantı merkezine çarptı, ardından yan tarafta bulunan boş araziye sürüklenerek devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Burak D., ambulansla hastaneye kaldırılırken, telekomünikasyon bağlantı merkezinin zarar görmesi nedeniyle çevrede internet kesintisi meydana geldi. Daha sonra tır, vinç yardımıyla kaldırılırdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Sabaha kadar kan döktü
AK Partili Şamil Tayyar'dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum

AK Partili isimden kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza

Gizli plan deşifre oldu! Kural ihlali yapan isim kendini ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım

Hamas'ın yanıtı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! İsrail'e mesajı net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.