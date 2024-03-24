İstanbul'da Tetikçi Tutup İş Yerine Ateş Açtırdı, Polis Dedektif Gibi İz Sürüp Yakaladı

İstanbul'da film gibi olay kamerada: Tetikçi tutup iş yerine ateş açtırdı, polis dedektif gibi iz sürüp yakaladı

Okmeydanı'nda husumetlisinin iş yeri için tetikçi tutup keşif yaptıktan sonra ateş açtırdı

Olaydan sonra üstünü değiştiren tetikçi ve azmettirenler polis tarafından yakalandı

Dedektif gibi iz süren polisin yakaladığı tetikçi ve azmettiren 3 şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Okmeydanı'nda bir şahıs tetikçi tutup husumetlisinin iş yerine silahlı saldırı düzenletti. Saldırı anı kameralara yansırken olaydan sonra üstünü değiştiren tetikçi ve onu azmettirenler, 4 ilçede dedektif gibi iz süren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Tetikçinin olaydan sonra bindiği taksiyle seyrederken, polis ekiplerinin uygulamasında gözaltına alınıp silahı yakalattığı ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz 3 Mart Pazar günü saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı semti Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan Yalçın T.'ye ait giyim iş yerinin önüne gelen saldırgan, silahla ateş açtı. Saldırı anı kameralara yansırken, olayın ardından kaçan şahıs kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Yalçın T., isabet eden mermileri görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Beyoğlu Asayiş polisi dedektif gibi iz sürdü

Çalışmalar çerçevesinde iş yeri sahibinin ifadesine başvuran Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İş yeri sahibinin herhangi bir husumetlisinin olmadığını ve şikayetçi olmadığını belirtmesi rağmen polis ekiplerine çalışmalarına devam etti. Geriye yönelik çalışma yapan Beyoğlu polisi, olaydan önce 3 şahsın iş yeri önüne gelerek keşif yaptığını belirledi. Buradan yola çıkan polis ekipleri, saldırgan ve yanındaki 2 şahsın taksiye geldiğini ve olaydan sonra taksiyle kaçtıklarını tespit etti. Taksinin kameralarına da ulaşan polis, saldırganın olaydan sonra bir polis uygulamasına takıldığını, burada yapılan üst aramasında ise olayda kullanılan silahına el konulduğu, emniyete götürülüp adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldığını ortaya çıkarttı.

Tetikçi saldırıdan sonra uygulamada yakalandı

Emniyetin kameralarını da incelemeye alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, olaydan önce saldırgan şahsın Beşiktaş'ta bir mekanda 2 şahısla buluştuğunu belirledi. Şahısların mekandan çıktıktan sonra Şişli'nin Teşvikiye semtinde tekrar buluşup, burada ayrı ayrı taksilere bindikten sonra saldırının yapıldığı işyerinin önüne geldiğini tespit etti. Saldırıdan sonra saldırganın bir aracın arkasında üstünü değiştirdiği ve diğer şahıslarla birlikte tekrardan ayrı ayrı taksilere binip kaçtıkları belirlendi. Beyoğlu Asayiş polisinin dedektif gibi iz sürdüğü şahısların o anları kameralara yansıdı.

İş yeri sahibinin oğluyla husumetleri varmış

Şahısların kimliklerini tek tek tespit eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, 5 saldırganın ikametlerinin olduğu Kağıthane'deki adreslerine baskın düzenledi. Baskınlarda emniyette 6 adet suç kaydı bulman tetikçi Tolgahan Göktuğ K., azmettirenler 1 suç kaydı olan Bedrettin V., Samet Ö., 8 suç kaydı olan Oğuzhan T. ve 1 kaydı olan Hüseyin Y. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 5 şahsın ifadesi alınıp adli işlemleri yapıldı.

Tetikçi ve azmettiriciler tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şahıslardan tetikçi Tolgahan Göktuğ K. Samet Ö. ve Hüseyin Y., "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan Bedrettin V. ve Oğuzhan T. ise işlemleri sonrasında savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Şahıslardan birisinin işyeri sahibi Yalçın T.'nin oğluyla aralarında husumet bulunduğu için dükkana ateş açtırdığı ortaya çıktı.