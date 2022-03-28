Bu kadarına da pes! Tek kollu sürücü, okul servisi kullanırken yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timlerince, servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde polisi bile şaşkına çeviren bir durum yaşandı. Ekiplerin bu sabah saatlerinde Ataşehir ilçesinde okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde, çok sayıda sürücü didik didik incelendi.

SÜRÜCÜNÜN SAĞ KOLU YOK

İlçeye bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi'nde bulunan bir okul girişinde gerçekleştirilen denetimler sırasında durdurulan ve bir kolu olmadan araç kullandığı görülen L.G. adlı sürücü gözaltına alındı. Kontroller sırasında durdurulan okul servisinin şoförü L.G.'nin engelli olduğu ve sağ kolu olmadığı anlaşıldı.

HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Durdurulan minibüsten indirilerek evrakları incelenen engelli sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araç sürmeleri" ve "Belediyeden alınan izin ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımak" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

Okul servisi ise trafikten men edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa