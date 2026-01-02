Haberler

Taksim'de 'Huzur İstanbul' uygulaması

Taksim'de 'Huzur İstanbul' uygulaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydanı'nda helikopter destekli asayiş denetimi gerçekleştirdi. 'Huzur İstanbul' uygulaması kapsamında birçok polis ekibi, araç kontrolü yaparak uyuşturucu araması ve şüpheli şahısların sorgulamasını gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Taksim Meydan'ında helikopter destekli asayiş denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde akşam saatlerine doğru 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçi katıldı. Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulama da polis ekipleri, araçları durdurarak sürücülerin üstünü ve araçların için didik didik aradı.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, şüpheli şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Özel Harekat polisinin de katıldığı uygulamada olumsuz durum ile karşılaşılmazken uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Almanya'daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla

Tarihi soygunda vurgun, 100 milyon eurodan fazlaymış
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu: 2 ölü, 1 yaralı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adım adım mutlu son! Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden

Görüşmeler başlıyor! Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden
Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Trilyonluk keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonluk altın keşfi: Toprağın altından servet fışkırdı
Adım adım mutlu son! Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden

Görüşmeler başlıyor! Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden
Türkiye'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon

Türkiye'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon
Gaziantep'te feci ölüm: Yem karma makinesine düşen besici hayatını kaybetti

Hayvanları için yem hazırlarken korkunç şekilde can verdi