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İstanbul'da Silahlı Gasp: Polis Suçüstü Yakaladı

İstanbul'da Silahlı Gasp: Polis Suçüstü Yakaladı
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Sancaktepe'de cep telefonu satışı bahanesiyle gasp yapan şüpheli, mağdurun yerine geçen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılık suçlarından kayıtlar bulundu.

İstanbul Sancaktepe'de, cep telefonu satın alma bahanesiyle buluştuğu kişiyi silahla gasp eden şüpheliyi polis ekipleri, mağdur kişinin yerine geçerek suçüstü yakaladı.

Sancaktepe'de uygulama üzerinde telefon satın alma bahanesiyle, gelen kişiyi silahla gasp eden şüpheli hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada B.T. (21) isimli şahsın satılık cep telefonu ilanı veren kişilerle irtibata geçtiği, küçük bir miktar kapora gönderdikten sonra buluştuğu mağdurların silah tehdidiyle cep telefonlarını gasp ettiği tespit etti.

Ekipler, mağdur aracılığıyla tekrar satılık cep telefonu ilanını vererek şüpheli ile irtibata geçti. Bunun üzerine mağdurun yerine geçen polis ekipleri, şüpheli ile Yenidoğan Mahallesi'nde buluştu. Polis ekipleri, gelen şüpheli B.T'yi (21) suçüstü yakaladı. Şüphelinin yakalanma anı ise güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 19 mermi çıkan şüphelinin 3 dolandırıcılık, 1 adet genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 2 hırsızlık, 2 tehdit ve 3 kasten yaralama suçundan suç kaydının olduğu tespit edildi.

Ayrıca şüphelinin, 7 Ocak'ta Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Emniyetteki sorgusu biten şüpheli B.T, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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