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İstanbul'da şiddetli yağmur ve rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi

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İstanbul'da şiddetli yağmur ve rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters döndü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti; ana arterlerde ve köprü bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağmur ve rüzgar etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle şemsiyelerin ters döndüğü, vatandaşların yürümekte güçlük çektiği megakentte, ana arterlerde de trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul, güne olumsuz hava şartlarıyla başladı. Sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran sağanak yağış ile fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, şiddetli rüzgar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kentin işlek cadde ve meydanlarında fırtına nedeniyle şemsiyeler ters dönerken, çok sayıda vatandaş duraklara sığındı.

Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

Yağışın etkisiyle kayganlaşan yollarda trafikte yer yer yoğunluk yaşandı. Ana arterlerde ve köprü bağlantı yollarında araçlar ilerlemekte zorlanırken, toplu taşıma duraklarında da yoğunluk meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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