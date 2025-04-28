İstanbul'da Şiddetli Rüzgar, Medine Mescidi Camii'nin Çatısını Etkiledi
İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar, Ataşehir'deki Medine Mescidi Camii'nin çatısındaki kaplamaların bir kısmının sökülmesine neden oldu. Sökülen kaplama cami bahçesine ya da yola düşmeyerek olası bir kazayı önledi.
İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Ataşehir'de bulunan Medine Mescidi Camii'nin çatısındaki kaplamaların bir kısmı söküldü.
İstanbul genelinde bugün şiddetli rüzgar etkisini gösteriyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle Ataşehir'de İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan Medine Mescidi Camii'nin çatısındaki kaplamların bir kısmı söküldü. Sökülen kaplamanın şans eseri cami bahçesine ya da yola düşmemesi muhtemel bir kazayı önlemiş oldu. Sökülen kaplama parçasının şiddetli rüzgar nedeniyle ara ara sallandığı da görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa