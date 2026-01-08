Haberler

İstanbul'da şiddetli lodos ve yağış etkili oluyor: Çatılar uçtu, araçlar zarar gördü

İstanbul'da şiddetli lodos ve yağış etkili oluyor: Çatılar uçtu, araçlar zarar gördü
Güncelleme:
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli lodos ve yağış, gün boyunca etkisini sürdürdü. Esenler ve Okmeydanı'nda çatı uçmaları ve su baskınları yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi ve birçok ev ile iş yeri zarar gördü.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli lodos ve yağışlı hava gün içerisinde de etkisini sürdürüyor. Şiddetli lodos nedeniyle Esenler ve Okmeydanı'nda bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçarken şiddetli yağış sonrası birçok noktayı su bastı.

Marmara'da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli lodos gün içerisinde de etkisini sürdürüyor. Megakentte etkisini sürdüren şiddetli lodos nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçarken, şiddetli yağış sonrası birçok noktayı su bastı.

Okmeydanı'nda bir binanın çatısı uçarak sokağa düşerken, Esenler Menderes Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, sokakta park halindeki araçların üzerine devrildi. Sarıyer'de de şiddetli lodos nedeniyle ağaçlar yola devrildi. Olumsuzlukları da beraberinde getiren şiddetli lodos nedeniyle bazı ev ve iş yerleri de zarar gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
