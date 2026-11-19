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İstanbul'da sahte kimlik ve sürücü belgesi üreten adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, farklı ülkelere ait sahte kimlik ve sürücü belgesi üreterek resmi belgede sahtecilik suçu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Fatih ilçesinde 2 ikamet adresi ile Bayrampaşa ilçesinde dışarıdan bakıldığında bijuteri dükkanı görünümü verilen bir iş yeri tespit edildi. 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bayrampaşa'daki iş yerinde bulunan bir şüphelinin, delilleri yok etmek amacıyla sahte belgelerin bir kısmını havalandırma boşluğuna attığı ve kaçmaya çalıştığı, ekipler tarafından yakalandığı öğrenildi. Havalandırma boşluğuna atılan belgeler de çıkarılarak ele geçirildi.

Çok sayıda sahte belge ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda 28 sahte Türkiye Cumhuriyeti sürücü belgesi, 22 sahte yabancı ülke sürücü belgesi, 15 sahte Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 3 sahte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı kimlik kartı, 1 sahte Türkiye Cumhuriyeti izin belgesi, 1 sahte çalışma izin belgesi ve 1 sahte İçişleri Bakanlığı silah ruhsatı bulundu.

Ayrıca çeşitli bankalara ait 5 sahte bankamatik ve kredi kartı, sahte belge basımında kullanılan 3 hologram, 876 çipli plastik kart, 1 dizüstü bilgisayar, 4 kart basım makinesi, 10 ribon ve 1 tarayıcı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 40 tabaka halinde sahte alkollü içki bandrolü ile Almanya'ya ait 2 sahte vize kartı ve sahte belge üretiminde kullanılan çeşitli materyaller bulundu.

Operasyon kapsamında 1'i Suriye uyruklu 3 erkek şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı