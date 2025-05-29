İstanbul'da Sağanak Yağış ve Dolu Cadde ve Sokakları Göle Döndürdü

İstanbul'da Sağanak Yağış ve Dolu Cadde ve Sokakları Göle Döndürdü
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İstanbul Avrupa yakasında etkili olan sağanak yağış ve dolu, cadde ve sokakları göle çevirdi. Vatandaşlar, dolu yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü

İSTANBUL - İstanbul Avrupa yakasında bazı ilçelerde kısa süreli dolu yağışı gerçekleşti. Aniden bastıran dolu nedeniyle cadde ve sokaklar bir anda göle döndü.

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kısa süreli doğu yağışı etkili oldu. Avrupa yakasında bazı ilçelerde etkili olan dolu yağışının ardından cadde ve sokaklar bir anda göle döndü. Dolu yağışı vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - 3.Sayfa
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