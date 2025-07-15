İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
Beşiktaş'ta rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç, kaldırımda yürüyen üç kişiyi yaraladı. Çürümüş gövdesi nedeniyle devrilen ağaç nedeniyle yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş'ta gövdesinde kısmi çürüme olan ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. O sırada kaldırımda yürüyen 3 kişi ağacın altında kalarak yaralandı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi'nde edinilen bilgiye göre, gövdesinde çürüme olan ağacın bir kısmı rüzgarın etkisiyle devrildi.
DEVRİLEN AĞAÇ 3 KİŞİYİ YARALADI
O sırada kaldırımda yürüyen Yunus Emre Kılıç (22), Ege Yiğit Dehan (23) ve Okan Candan (23) ağacında altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri yola devrilen ağaç parçalarını kaldırarak temizlik çalışması yaptı.