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İstanbul'da Pompalı Tüfekle Oynarken Arkadaşını Vurdu

İstanbul'da Pompalı Tüfekle Oynarken Arkadaşını Vurdu
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Maltepe'de 17 yaşındaki Berat Işık, pompalı tüfekle fotoğraf çekerken kazara vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Maltepe'de 17 yaşındaki çocuk, oto galeride pompalı tüfekle fotoğraf çekilirken kazara yanındaki arkadaşını vurdu. Vurulan çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sularında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde bulunan bir oto galeride meydana geldi. İddiaya göre, M.A.Y.P. (16) isimli çocuk pompalı tüfekle fotoğraf çekilirken bir anda silah patladı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Berat Işık (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek, incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Berat Işık'ın cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Gözaltına alınmıştı! Ümit Özdağ iki ayrı suçtan ifade verecek
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