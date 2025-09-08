Haberler

İstanbul'da Polisten Kaçan Şahıs Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta polisin durdurmak istediği araç sürücüsü kaçtı, ardından yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şahıs, polise mukavemet göstermeye çalıştı.

İstanbul Esenyurt'ta polisten araçla kaçan şahıs kovalamaca sonucunda yakalandı. Uzun süre polise mukavemet gösteren şahıs gözaltına alınırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araç sürücüsü gaza basarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucunda polis ekipleri şahsı kıskıvrak yakalarken, adam polise direnmeye çalıştı. Polise mukavemet gösteren şahıs yaka paça gözaltına alınırken, aracında da arama yapıldı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan düğünde 'Erik Dalı' performansı

Ünlü çift kardeş düğününde kurtlarını döktü! Erik dalı şovu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.