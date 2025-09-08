İstanbul'da Polisten Kaçan Şahıs Kovalamaca Sonrası Yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta polisten araçla kaçan şahıs kovalamaca sonucunda yakalandı. Uzun süre polise mukavemet gösteren şahıs gözaltına alınırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araç sürücüsü gaza basarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucunda polis ekipleri şahsı kıskıvrak yakalarken, adam polise direnmeye çalıştı. Polise mukavemet gösteren şahıs yaka paça gözaltına alınırken, aracında da arama yapıldı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL