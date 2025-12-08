Haberler

Herkes üzerine atladı ama facia engellenemedi! Bilanço ağır

Herkes üzerine atladı ama facia engellenemedi! Bilanço ağır
İstanbul Zeytinburnu'nda park yeri nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken; olay anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, saldırganın silahını çıkardığı, şahsı engellemek isteyen vatandaşların çabalarının sonuçsuz kaldığı görüldü.

  • İstanbul Zeytinburnu'nda park yeri kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti ve 1 kişi yaralandı.
  • Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
  • Kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Zeytinburnu'nda park yeri kavgasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 103. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz cuma günü Sedat A. ile Nadir K. arasında park yeri sebebiyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA YENİDEN ALEVLENDİ

Tartışma gün içerisinde sonlanırken, bugün taraflar tekrar tartışmaya başladı. Tartışmaya Sedat A.'nın yakını Sinan A. ve Nadir K.'nın yakını İbrahim K. da katıldı. Tarafların sokak ortasında tutuştuğu kavgada Nadir K., elindeki silahla Sedat A. ve Sinan A.'ya ateş etti.

SİLAHI ÇEKİP VURDU

Yaralanan Sedat A. ve Sinan A. yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sedat Arıkan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüpheli Nadir K. ve İbrahim K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

O ANLAR KAMERALARDA

Yaşanan kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Görüntülerde, saldırganın silahını çıkardığı, şahsı engellemek isteyen vatandaşların çabalarının sonuçsuz kaldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
