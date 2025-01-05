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İstanbul'da Park Halindeki Panelvan Otomobil Yandı

İstanbul'da Park Halindeki Panelvan Otomobil Yandı
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Eyüpsultan'da park halindeki Mercedes marka panelvan otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilmesine rağmen aracı kullanılamaz hale getirdi. Olay anı cep telefonlarıyla kaydedildi.

İstanbul Eyüpsultan'da park halindeki panelvan otomobil alev alev yandı. Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki Mercedes marka panelvan otomobilin motor kısmında aniden yangın çıktı. Otomobilin yandığını fark eden çevredeki vatandaşlar, alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araç kullanılamaz hale geldi. Aracın yandığı ve vatandaşların müdahale ettiği anlar cep telefonu ile görüntülendi. Yangında Mercedes marka arabanın kullanılamaz hale geldiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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