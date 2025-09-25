İstanbul'da Özel Hastanede İlaçla Doğum İddiası: Doktor Gözaltına Alındı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede anne adaylarının onayı olmadan ilaçla doğum iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada, olayın odağındaki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç. gözaltına alındı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sancaktepe'de özel bir hastanede henüz doğumu başlamamış annelere bilgileri ve onayları dışında ilaç verilmek suretiyle doğum yaptırıldığı iddiasına ilişkin hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Edinilen bilgilere göre, Sancaktepe ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede anne adaylarının onayı olmadan ilaçla doğum iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmış, söz konusu hastanenin 'Kadın Hastalıkları ve Doğum' branşında hasta kabulü 19 Eylül tarihi itibarıyla durdurulmuştu. Kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanesinin hizmetlerinin askıya alındığı hastaneye ilişkin soruşturmada, olayın merkezinde yer alan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında yakalama kararı verilen şüpheli P.Ç.'nin, dün Ataşehir ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Evde yapılan aramalarda ise 2 USB, 1 dizüstü bilgisayar ve cep telefonuna el konulduğu aktarıldı.

Polis Merkezine götürülen ve hakkında "TCK 158/1E (Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçundan işlem gören P.Ç., sevk edildiği adli makamlarca "adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi. - İSTANBUL