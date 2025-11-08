Haberler

İstanbul'da Otomobil Motosiklete Çarptı, Sürücü Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İstanbul Sarıyer'de bir otomobil, park halindeki araca çarpıp karşı şeride geçerek motosikletin üzerine devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı, sürücü polis ekiplerine bıçak çekerek gözaltına alındı.

İstanbul Sarıyer'de bir otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek bir motosikletin üzerine devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, polis ekiplerine bıçak çeken sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Huzur Mahallesi İmam Çeşme Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C.'nin kullandığı 42 CPV 36 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki araca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek, E.P. yönetimindeki 34 MPG 967 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, motosikletin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu motosikletli sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerine bıçak çekti

Polis ekiplerinin, camı kırarak otomobilden çıkardığı sürücüye alkol testi yapmak istemesi üzerine A.C. ekiplere bıçak çekti. Ekiplerin etkisiz hale getirerek gözaltına aldığı A.C., ambulansla hastaneye götürüldü. Sürücü A.C.'nin daha sonra işlemleri için polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğumeydana geldi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yolda temizlik çalışması yapıldı. Yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
