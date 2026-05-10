Haberler

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 13 şüpheli gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da Eyüpsultan merkezli yürütülen örgütlü suç soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 8 ayrı kurşunlama ve yaralama olayına karıştığı belirlendi. Operasyon kapsamında toplamda 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Eyüpsultan merkezli yürütülen örgütlü suç soruşturmasında, aralarında 2 suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 8 farklı kurşunlama ve yaralama olayına karıştığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, yağma, mala zarar verme ve yaralama" suçlarına ilişkin geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde Eyüpsultan'da farklı tarihlerde meydana gelen toplam 8 ayrı olay mercek altına alındı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı, 4 ruhsatsız tabanca ile çalıntı bir motosiklet ele geçirildi

Devam eden çalışmalarda, "Akın Büfe" isimli iş yerine yönelik kurşunlama eyleminde kullanılan aracın sürücüsünün A.S olduğu tespit edildi. Söz konusu araçla gerçekleştirildiği belirlenen eylemler arasında; 14 Nisan 2026'da Eyüpsultan'daki Bella Lounge Cafe'ye yönelik kurşunlama, 30 Nisan 2026'da bir kişiye yönelik kasten yaralama, 1 Mayıs 2026'da Burak Auto Yıkama ve Burak Gayrimenkul isimli iş yerlerine yönelik silahlı saldırılar, 3 ve 5 Mayıs 2026'da Akın Büfe'ye yönelik tekrar eden kurşunlama olayları, 6 Mayıs 2026'da Üsküdar'da bir kişiye yönelik yaralama ve 9 Mayıs 2026'da Ataşehir'de bir kafeye yönelik kurşunlama olayı yer aldı.

Yapılan operasyonların genişletilmesiyle birlikte 8 şüpheli daha tespit edilerek 10 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen baskında yakalandı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 13'e yükseldi. Şüphelilerden 2'sinin suça sürüklenen çocuk olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı

Türk yolcuların da olduğu Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum

Müjdeli haberi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor sözleri

Şampiyonluk sonrası dilinde Trabzonspor var
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum

Müjdeli haberi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu

Verecekleri konser bir kentimizi karıştırdı! 60 vakıf ayağa kalktı