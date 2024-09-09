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İstanbul'da Okulların Açılmasıyla Sabah Trafik Yoğunluğu Oluştu

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2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla İstanbul'da okulların açılması dolayısıyla ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu yüzde 55 olarak ölçüldü.

Okulların açılmasıyla İstanbul'da sabah trafiği oluştu

İSTANBUL - 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okulun ilk günü için yollara düştü. İstanbul'da okulların açılması dolayısıyla özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğunun yüzde 55 olduğu görüldü. Trafik yoğunluğu havadan dron ile görüntülendi.

2024 - 2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla milyonlarca öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı. Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. E-5 karayolu Yenibosna mevkii Edirne istikametinde yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yaklaşık yüzde 55 oranlarında ölçüldü. Yaşanan yoğunluk havadan dron kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul 3-sayfa Güncel trafik Yaşam

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