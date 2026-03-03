Haberler

Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı Haber Videosunu İzle
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren, bir öğretmen ve bir öğrenciyi de yaralayan lise öğrencisi tutuklandı.

  • İstanbul'da öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi tutuklandı.
  • Öğrenci, görevi başındaki memuru kasten öldürmek ve kasten yaralama suçlarından tutuklandı.
  • Öğrenci, iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakla yaralamıştı.

İstanbul'da öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi tutuklandı.

FATMA ÖĞRETMENİ ÖLDÜREN ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi F.S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Hakimlik, şüphelinin "görevi başındaki memuru kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

NE OLMUŞTU?

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), dün kadın öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.

F.S.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı öğretmenlerden Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

e bi zahmet tutuklansın

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

ağırlaştırırmış müebbet vermeyin ama en az 20 yıl da çıkarmayın , ailelerde ceza almalı diye düşünüyorum .

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Şahin:

niye la serbest bıraksaydınız

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıS.avcı:

Çocuğun ifadesi de önemli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Salamış:

gereği içeride yapılacaktır nokta

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Trump sorusuna kahkahayla cevap verdi
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor

Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor: Gerekli adımlar atılacak
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Trump sorusuna kahkahayla cevap verdi
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler