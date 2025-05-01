İstanbul'da Mezara Zarar Veren Şahıs Hakkında Soruşturma Tamamlandı

İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Matteo Ahmet Minguzzi'nin mezarına zarar veren şahıs hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin 4 yıla kadar hapsi talep edildi.

15 yaşındaki Matteo Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarına zarar veren Duran Aydın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 Nisan'da Bahçelievler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede. Matteo Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak'ta 2 kişi tarafından öldürülmesine ilişkin davanın görüleceği gün mezarının tahrip edilmesi sebebiyle soruşturma başlatıldığı aktarıldı. İddianamede kamera görüntüleri incelendiğinde mezarlığa zarar veren şahsın Duran Aydın olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Aydın'ın alınan savunmalarında suçlamaları kabul ettiği belirtilen iddianamede, üzerine isnat edilen suçu işlediği ifade edildi. Duran Aydın hakkında 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL