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İstanbul'da intihar girişimi! Hırkasını çıkarıp kendini metronun önüne attı

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İstanbul Mecidiyeköy'deki metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay sonrası Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "Bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır" denildi.

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Mecidiyeköy istasyonunda intihar vakası yaşandı. İddiaya göre bir kadın metronun önüne kendine attı.

Çevredeki görgü tanıklarına göre intihar girişiminde bulunan kişi, hırkasını çıkararak kendini metronun önüne attı. Kadının sağlık durumunun nasıl olduğuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

METRO İSTANBUL: İSTASYON İŞLETMEYE KAPATILDI

Metro İstanbul, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."

Kaynak: Haberler.com / Bilal Ceran - 3.Sayfa

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Yorumlar (9)

haksız mıyım:

abi bu kaçıncı oldu bugün yaaa? bunalımda olan, depresyonda olduğunu düşündüğünüz yakınınız varsa bence yalnız bırakmayın, ilgilenin. yazık yani

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Yaşar Koçdemir:

Psikolojik sıkıntıları olanlar psikologların verdiği ilaçları içiyorlar ve o ilaçlar da maalesef insanları intihara sürüklüyor.

yanıt28
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haksız mıyım:

yaşar kardeş bunu daha önce bizzat içenlerden de söylemişti. abi nasıl tıp? verdikleri ilaç düzeltmek yerine daha da bozuyorsa

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Yaşar Koçdemir:

haksız mıyım kardeşim.; kullanılan tüm ilaçlarda maalesef büyük sıkıntı var. bunu da ilaç firmaları bilerek yapıyorlar.

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yanıt1
haksız mıyım:

galiba bu psikolojik sıkıntıların birinci tedavisi sağlam bir iman, sıkı aile bağları, iç huzur, sevilmek saygı görmek ve kendi kendine yetecek bir gelir.

yanıt4
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Ahmet Akyel:

İntihar genelde maneviyatı zayıf olan veya inancı olmayan kişilerde çok daha fazla olur.Çünkü bu tip insanlar kurtulduklarını ve acılarının biteceğini zannederler.

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Erol :

Genelde doğru.dün kendini asan imam a ne demeli.imam okursa cemaat yazar.

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Erdinç erbay:

Ülke ekonomisi insanların almadığı ferahlık kaybolan huzur işte neticeleri.Ben bile hiç bir şey den tat alamıyorum ne anlamı kaldı ki hayatın

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arif simsek:

baştakiler insanların yaşama sevincini bile bozdular. allah rahmet eylesin

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