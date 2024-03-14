İstanbul'da intihar girişimi! Hırkasını çıkarıp kendini metronun önüne attı

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Mecidiyeköy istasyonunda intihar vakası yaşandı. İddiaya göre bir kadın metronun önüne kendine attı.

Çevredeki görgü tanıklarına göre intihar girişiminde bulunan kişi, hırkasını çıkararak kendini metronun önüne attı. Kadının sağlık durumunun nasıl olduğuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

METRO İSTANBUL: İSTASYON İŞLETMEYE KAPATILDI

Metro İstanbul, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."