İstanbul'da Lodosun Ardından Sağanak Yağmur

İstanbul'da etkili olan lodosun ardından sağanak yağış başladı. Fatih'te aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı, Bayrampaşa'da ise rögar taştı.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan lodosun ardından hava bir anda karardı. Kısa süre sonra da sağanak yağmur başladı. Sağanak yağmurun etkili olduğu sırada dışarıda olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslandı. Bayrampaşa'da ise rögar taştı. Kapağın yerinden çıktığı görülürken, yol ise göle döndü. - İSTANBUL