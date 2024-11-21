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İstanbul'da Lodosun Ardından Sağanak Yağmur

İstanbul'da Lodosun Ardından Sağanak Yağmur
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İstanbul'da etkili olan lodosun ardından aniden bastıran sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bayrampaşa'da rögar taşarken, yollar göle döndü.

İstanbul'da etkili olan lodosun ardından sağanak yağış başladı. Fatih'te aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı, Bayrampaşa'da ise rögar taştı.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan lodosun ardından hava bir anda karardı. Kısa süre sonra da sağanak yağmur başladı. Sağanak yağmurun etkili olduğu sırada dışarıda olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslandı. Bayrampaşa'da ise rögar taştı. Kapağın yerinden çıktığı görülürken, yol ise göle döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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