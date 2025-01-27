İstanbul'da kentsel dönüşüm sırasında bir binada çatlaklar oluştu: Tahliye kararı
İstanbul Kartal'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bitişikteki bir binada çatlaklar oluştu. Kartal Belediyesi görevlilerinin yaptığı incelemenin ardından, 7 katlı binada yaşayan vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi. Belediye ekipleri, binadan karot alarak detaylı inceleme yapacak ve çıkan sonuca göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verecek.
İstanbul'un Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Anıl Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamındaki inşaat çalışması esnasında bitişikteki binada çatlaklar oluştu.
TAHLİYE KARARI VERİLDİ
İhbar üzerine adrese gelen Kartal Belediyesi görevlileri inceleme başlattı. İnceleme sonucunda, 7 katlı binada oturan vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.
Kartal Belediyesince bina sakinlerine eşyalarını taşınmak için destek verilirken, dairelerdeki eşyalar yük taşıma asansörü yardımıyla nakliye kamyonlarına yüklendi.
YIKILIP YIKILMAYACAĞINA KARAR VERİLECEK
Belediye ekiplerince binadan karot alınacağı ve detaylı inceleme yapılacağı, çıkacak sonuca göre apartmanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.