İstanbul'da izinsiz yürüyüşlere katılan 366 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz yürüyüşlere katıldıkları belirlenen 366 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kadıköy Rıhtım ve Kartal Meydanlarında yapılan çeşitli programlarla kutlanırken, ilin bazı noktalarında toplanan gruplar izinsiz şekilde yürümek istedi. İstanbul'da güvenlik önlemi alan polis ekipleri, izinsiz yürümek isteyen grupları dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak uyarıları dikkat etmeyen göstericiler, sloganlar eşliğinde yürümeye devam etmek isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı. İl genelinde toplam 366 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözatına alınan kişiler, polis aracıyla emniyete götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
