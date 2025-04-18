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İstanbul'da İranlı İşadamı 15 Milyon Lira Tehditine Uğradı

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İstanbul Fatih'te bir kişi, İranlı bir şahıs tarafından görüntülü olarak aranarak 15 milyon lira için tehdit edildi. Polis, şüpheliyi İstanbul Havalimanı'nda yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Fatih'te yaşayan bir kişi iddiaya göre, İranlı bir kişi tarafından görüntülü olarak aranarak 15 milyon lira için tehdit edildi. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi, İstanbul'a giriş yaptığı gün yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'da İran asıllı Y.K.'yı arayıp 15 milyon lira ceza kestiğini söyleyerek tehdit eden İran asıllı A.N. (37), İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'da yaşayan İran asıllı Y.K. (45), tanımadığı ancak İran'da yaşayan kayınbiraderi ile ticari ilişkisi olduğunu bildiği İran asıllı A.N.'nin kendisini görüntülü arayarak tehdit ettiği iddiasıyla polise başvurdu. A.N.'nin kendisini görüntülü arayarak silah gösterip kendisine 15 milyon lira karşılığı olan İran para birimi miktarınca ceza kestiğini iddia eden Y.K., şüphelinin ayrıca Fatih'teki kargo şirketine gelerek kendisini tehdit ettiğini iddia ederek telefon kayıtlarının kayıtları polise teslim etti. İhbar üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, yurt dışında olan A.N.'nin İstanbul Havalimanı'na geldiğini tespit etti. Bunun üzerine İstanbul Havalimanı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi havalimanında gözaltına aldı. Şüpheli A.N., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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