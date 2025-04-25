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İstanbul'da İnşaatta Kaza: İşçi 10 Metre Yükseklikten Düştü

İstanbul'da İnşaatta Kaza: İşçi 10 Metre Yükseklikten Düştü
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Fatih'te bir inşaatta iş makinesinin çarptığı işçi, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te bir inşaatta molozları almaya çalışan iş makinesinin çarptığı işçi, 10 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçiyi kurtarma çalışması dron ile görüntülendi.

Olay, Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Uzunyol Sokak'taki bir inşaatta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın molozlarını almaya gelen iş makinesi çalışmaya başladı. Bu sırada iş makinesi orada bulunan Muhammed Aydın isimli işçiye çarptı. Aydın çarpmanın şiddetiyle asansör için açılan 10 metrelik boşluğa düştü. Kazayı gören diğer işçiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, ağır yaralanan Aydın'ı çıkarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, boşluğa inerek Aydın'a ulaştı. Sedyeye alınan işçi, halata bağlanarak iş makinesi yardımıyla yukarı çıkartıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, itfaiye ekibinin yaralı işçiyi kurtarma çalışması havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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