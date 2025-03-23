İstanbul'da İmamoğlu ve Diğer Şüphelilere Tutuklama Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan, suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet almak ve silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.