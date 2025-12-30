Haberler

İstanbul'da iki tanker acil durum çağrısında bulundu, gemiler havadan görüntülendi

Güncelleme:
İstanbul Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden bilinmeyen bir sebeple acil durum çağrısı yapıldı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden acil durum çağrısı geldi. İki gemi havadan görüntülendi.

Olay, 11.50 sıralarında İstanbul'da Florya açıklarında meydana geldi. Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden bilinmeyen bir nedenle acil durum çağrısı geldi. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekiplerinin sevk edildiği, çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan acil durum çağrısı yapılan gemiler havadan görüntülendi. - İSTANBUL

