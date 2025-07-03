İstanbul'da Huzur Uygulaması

İstanbul'da Huzur Uygulaması
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şişli'de huzur uygulaması kapsamında çeşitli ekiplerle denetim gerçekleştirdi. Şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde GBT kontrolleri yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şişli'de 'huzur uygulaması' yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetime, Güven Timleri, Trafik, Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, Kaçakçılık, Polis Özel Hareket Şubelerine bağlı polisler katıldı. Şişli, genelinde 4 noktada yapılan denetimde şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Uygulamanın geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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