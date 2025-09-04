İstanbul'da hırsızlık suçundan aranan şahıslar Hatay'da yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık olayının şüphelisi olarak adli makamlarca aranan 4 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik yapılan çalışmada; İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve mala zarar verme olayının şüphelileri olarak aranan H.K., Ş.K., N.K. ile M.K. adlı şahıslar İskenderun Esentepe ve Kocatepe Mahallerinde 2 Eylül tarihinde emniyet birimlerince yapılan ikamet aramalarında yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan Ş.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY