İstanbul'da Hastanede Asansör Yangını

İstanbul'da Hastanede Asansör Yangını
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Sarıyer'deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde asansörün elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

İstanbul Sarıyer'de bulunan Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde asansörün elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı Mahallesi Hisar Caddesi'nde bulunan Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanede bulunan asansörün elektrik panosunda yangın çıktı. Hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, asansörde hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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