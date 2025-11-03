İstanbul'da Haraç İçin Mekanı Kurşunlayan 4 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletli 2 şahıs, haraç istedikleri mekanı kurşunladı. Olaya karışan 4 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Olay, 23 Ekim günü Fatih ilçesi Molla Hüsrev Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosikletin üzerindeki 2 şahıs, haraç istedikleri mekanı kurşunladı. Şahıslardan biri mekana silahla ateş ederken, diğeri olay yerinden hızla uzaklaştı. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin Y.A. (25) ve Y.A.A. (21) olduğu belirlendi. Şüphelilerin adresini de tespit eden ekipler harekete geçti. 30 Ekim'de Küçükçekmece'de bulunan adreslerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise, 1 adet bıçak, 29 adet fişek, 2 adet kask ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan, çalışmaların devamında olaya planlama aşamasında dahil olduğu belirlenen E.M.K. (24) ve Ö.F.S. (23) isimli şüpheliler de yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL