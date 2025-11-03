Haberler

İstanbul'da Haraç İçin Mekanı Kurşunlayan 4 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Haraç İçin Mekanı Kurşunlayan 4 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih ilçesinde motosikletli iki kişinin haraç istemek amacıyla bir mekanı kurşunlaması sonucu 4 şüpheli tutuklandı. Olayda kimse yaralanmazken, şüpheliler yapılan operasyonla yakalandı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletli 2 şahıs, haraç istedikleri mekanı kurşunladı. Olaya karışan 4 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Olay, 23 Ekim günü Fatih ilçesi Molla Hüsrev Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosikletin üzerindeki 2 şahıs, haraç istedikleri mekanı kurşunladı. Şahıslardan biri mekana silahla ateş ederken, diğeri olay yerinden hızla uzaklaştı. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin Y.A. (25) ve Y.A.A. (21) olduğu belirlendi. Şüphelilerin adresini de tespit eden ekipler harekete geçti. 30 Ekim'de Küçükçekmece'de bulunan adreslerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise, 1 adet bıçak, 29 adet fişek, 2 adet kask ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan, çalışmaların devamında olaya planlama aşamasında dahil olduğu belirlenen E.M.K. (24) ve Ö.F.S. (23) isimli şüpheliler de yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti

Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti
Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu

Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
Sadettin Saran'dan İsmail Yüksek'e sürpriz

Tam konuşmaya hazırlanırken karşısında bakın kimi gördü
Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı

Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler

Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.