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İstanbul'da haklarında arama kararı bulunan firari 37 şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da haklarında arama kararı bulunan firari 37 şüpheli yakalandı

İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı bulunan 37 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı bulunan 37 şüpheli yakalandı. 65 adreste yapılan operasyonda yakalanan şahısların kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve firari oldukları öğrenildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için 65 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslere yapılan operasyonlar sonucunda 37 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların haklarında dolandırıcılık, cinsel istismar, hırsızlık, yağma ve yaralama gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası oldukları öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü İstanbul 3. Sayfa Haberler

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