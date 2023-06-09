İstanbul'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar neticesinde 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar neticesinde 5 şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu ve haklarında itirafçı beyanları bulunduğu tespit edildi.

4 şüpheli yakalandı

Tespit edilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 1 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor. - İSTANBUL