'Eminanç Kardeşler' çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, göreve başlamasının ardından 2026 yılını 'sokak çeteleriyle' mücadele yılı olarak ilan etmişti. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da elebaşılığını B.E ve F.E'nin yaptığı 'Eminanç Kardeşler' organize suç örgütü üyelerine yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca organize suç örgütüne yönelik 11 ayrı adreste eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucunda 5 şüpheli yakalandı.

Yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; İstanbul ilinde uyuşturucu madde ticaretinden elde ettikleri gelirleri kullanarak silahlı saldırı eylemleri planladıkları, korkutma ve haraç almak maksadıyla çok sayıda iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdikleri ve silahlı tehdit yoluyla maddi menfaat sağladıkları tespit edildi.

Operasyon sonucu; çok sayıda ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda nakit para ve çok sayıda dijital materyal, tabanca fişeği ile kesici delici alet ele geçirildi.

Eminanç Kardeşler organize suç örgütü üyelerine yönelik bugüne kadar farklı zamanlarda toplam 7 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda; 80 şüpheli yakalandı, 74'ü tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. - ANKARA

