İstanbul'da dolu etkili oldu, bazı yollarda su birikintileri oluştu 3. Sayfa Haberleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen dolu yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen dolu yağışı etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen dolu yağışı etkili olmaya başladı. Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde etkili olan dolu yağışı trafikte olan sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintileri sürücülerin ilerlemesini engelledi. Öte yandan yağışın ardından sokağa çıkan çocuklar ise, yağışlı havayı oyunlar oynayarak eğlenceli hale getirdi. (Hakan Polat - Batuhan Toprak - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Beylikdüzü İstanbul su 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İstanbul'da dolu etkili oldu, bazı yollarda su birikintileri oluştu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.