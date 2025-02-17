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İstanbul'da Dere İçi Erkek Cesedi Bulundu

İstanbul'da Dere İçi Erkek Cesedi Bulundu
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Ümraniye'de bir dere içerisinde hareketsiz yatan erkek cesedi bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İstanbul Ümraniye'de dere içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Şenol Güneş Bulvarı üzerinde bulunan dere içerisinde hareketsiz yatan vatandaşı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ceset itfaiye ekiplerince çıkartılarak cenaze aracını yüklendi. Kimliği tespit edilemeyen erkek şahsın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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